Энтони Джошуа согласился получить 15 миллионов фунтов отступных, чтобы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа может отказаться от права на немедленный реванш с .

По информации The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 15 миллионов фунтов.

Отказ Джошуа откроет Усику возможность подраться с за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что первый поединок между Александром Усиком и состоялся в сентябре 2021 года. Тогда убедительную победу судейским решением одержал украинец.

Промоутер Фьюри – о возможном бое с Усиком: «Верю, что после выходных мы продвинемся, а затем кое-что анонсируем»

Александр Усик: «Всем пофиг на то, как трудно ты идешь и как до этого добраться – все смотрят только на результат»