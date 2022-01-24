Энтони Джошуа согласился получить 15 миллионов фунтов отступных, чтобы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа может отказаться от права на немедленный реванш с Александром Усиком.

По информации The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 15 миллионов фунтов.

Отказ Джошуа откроет Усику возможность подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что первый поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Тогда убедительную победу судейским решением одержал украинец.

Промоутер Фьюри – о возможном бое с Усиком: «Верю, что после выходных мы продвинемся, а затем кое-что анонсируем»

Александр Усик: «Всем пофиг на то, как трудно ты идешь и как до этого добраться – все смотрят только на результат»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные