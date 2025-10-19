  • Спортс
  • Лапорта об игре в Майами: «Мы не в восторге, но получим прибыль от матча – в США растет интерес к европейскому спорту. «Рычаги» «Барсы» нужны, чтобы сосьос не лезли в собственный карман»
Лапорта об игре в Майами: «Мы не в восторге, но получим прибыль от матча – в США растет интерес к европейскому спорту. «Рычаги» «Барсы» нужны, чтобы сосьос не лезли в собственный карман»

Жоан Лапорта высказался о «рычагах» и доходах «Барселоны» от матча в США.

Игра 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» пройдет в США, а не в Испании. 

«Вы говорите о рычагах, которые мы использовали в УЕФА. Мы не можем увеличивать капитал и просили УЕФА снизить штраф до 15 миллионов, в дополнение к отсутствию спортивных санкций.

Мы создали «рычаги», которые учитываются по-разному, но они призваны помешать сосьос вкладывать свои деньги. Наши меры по смягчению экономической ситуации направлены на то, чтобы члены клуба не залезал в собственный карман.

Я также согласен, что «Барса» бесценна. Никто не сможет отнять у нас это чувство. Forbes приводит несколько параметров: в 2021 году она стоила 4,65 миллиарда, а сейчас – 5,8 миллиардов. У нас есть игроки в Ла Масии на балансе за ноль евро, но наш состав стоит 1,1 миллиарда.

Что касается вопроса с матчем в Майами, мы не в восторге, но должны участвовать во всем. Границы устанавливаются футбольным руководством и Ханси Фликом. Игра за Суперкубок в Джидде приносит отдачу… Клубу приятно получать прибыль. В Майами «Вильярреал» и «Барса» получат наибольшую выгоду.

Мы заинтересованы в американском рынке. Туры принесли значительную прибыль, это дает нам возможность привлекать спонсоров и продвигать наш бренд. Большая часть средств, которые финансировали Espai Barça (проект по реконструкции инфраструктуры «Барсы» – Спортс’‘), – американские. Это важный рынок, и этим летом там пройдет чемпионат мира. Интерес к Соединенным Штатам растет, это приводит к появлению спонсоров. НБА хочет выйти в Европу, достичь соглашений с Евролигой или создать собственную лигу. Интерес к европейскому спорту растет», – заявил президент «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
деньги
logoБарселона
logoЛа Лига
болельщики
logoНБА
logoВильярреал
logoЖоан Лапорта
logoЧМ-2026
бизнес и маркетинг
logoУЕФА
