Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и флагом ОКР на Играх в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях для украинских спортсменов, которые выступят на Играх-2022 в Пекине.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом (в Пекине страна выступит под флагом Олимпийского комитета России – Sports.ru). Чтобы они не были вместе. Они должны это знать.

Мы над этим работали (над рекомендациями – Sports.ru). После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – заявил Гутцайт.

Ранее также сообщалось, что Минспорта Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке.

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