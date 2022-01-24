Люк де Йонг не уйдет из «Барсы» до июня. Клуб решил не брать нового форварда зимой, чтобы вложиться в Холанда летом

поменяла планы в отношении нападающего Люка де Йонга, он не перейдет в «Кадис».

Аренду форварда «Севильи» не прервут, каталонский клуб сохранит 31-летнего форварда в составе до июня, пишет Cope.

Де Йонг, забивший в трех январских матчах подряд, изменил мнение руководства «Барсы» о себе. Каталонский клуб не станет прерывать аренду форварда и не будет подписывать игрока на эту позицию зимой. Руководство сине-гранатовых направит сэкономленные средства на организацию перехода из дортмундской следующим летом.

Отметим, что «Барса» уже согласовала условия ухода де Йонга с , куда он должен был отправиться, и с «Севильей», однако этой сделки не будет.

В этом сезоне футболист провел 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.