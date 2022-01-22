Хачанов и Карацев выбыли с Australian Open, «Спартак» подписал Пруцева, минспорт Украины против русского языка, проблемы Роналду, фанаты бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID и другие новости утра

1. В пятый день Australian Open Аслан Карацев проиграл Адриану Маннарино, Карен Хачанов уступил Рафаэлю Надалю.

Вероника Кудерметова уступила Марии Саккари. Наоми Осака на решающем тай-брейке проиграла Анисимовой, Барти, Бадоса, Крейчикова, Азаренко, Халеп вышли в 1/8 финала.

2. Трансферные новости. «Спартак» подписал хавбека Данила Пруцева из «Крыльев Советов». Форвард Виталий Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин». «Краснодар» и Спайич расторгли контракт.

Появилась информация, что «Бернли» предлагает «Зениту» 10 млн фунтов за Азмуна, но Александр Медведев заявил, что переговоров нет. ЦСКА отдаст Бохинена в аренду «Салернитане» за 250 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 млн. Трансфер 21-летнего форварда «Монако» Изидора обойдется «Локомотиву» в 4 млн евро с учетом бонусов. Миранчук может остаться в «Аталанте». «МЮ» выбыл из гонки за Холанда, «Реал» – фаворит в борьбе за форварда. «Ман Сити» близок к покупке лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 16 млн евро и бонусы.

3. Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, Симон – 2-я, Нигматуллина – 10-я.

4. У форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду проблемы с шеей, его участие в игре с «Вест Хэмом» под вопросом. Кроме того, проблемы у Криштиану и с раздевалкой: The Athletic пишет, что часть молодых игроков «МЮ» не может найти с португальцем общий язык.

5. Минспорт Украины рекомендовал олимпийцам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Играх в Пекине, пишет «Матч ТВ».

6. МОК и ИИХФ не планируют отменять хоккейный турнир Олимпиады-2022. В случае вспышки ковида во время плей-офф команду могут заменить на другую.

7. Фанаты «Спартака» и ЦСКА намерены бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID.

8. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Каролине» (3:6), Георгиев пропустил 6 шайб, у Свечникова 2 голевые передачи. «Айлендерс» были сильнее «Аризоны» (4:0), Сорокин сыграл на ноль в 4-й раз в сезоне.

«Миннесота» не оставила шансов «Чикаго» (5:1), Капризов набрал очки в 7-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

9. Чемпионат Европы по гандболу-2022. Россия уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде.

10. НБА. «Лейкерс» в гостях победили «Орландо», дабл-дабл Янниса помог «Милуоки» выиграть у «Чикаго» и другие результаты.

11. Шамиль Газизов через суд требует восстановить его в должности в «Спартаке» и выплатить 86 млн рублей.

12. Полузащитника Ансу Фати могут прооперировать из-за травмы бицепса бедра. Медики и тренеры «Барселоны» за, решение примут после обсуждения с родителями игрока.

13. Скандал в «Рубине»: Джордже Деспотовича отправили в дубль и разрешили искать новый клуб. Пишут, что у игрока был конфликт с Леонидом Слуцким, а также есть версия, что одной из причин перевода в дубль был отказ подписать контракт с агентом Слуцкого.

14. В 22-м раунде Евролиги ЦСКА дома проиграл «Милану».

15. Нападающий «Локомотива» Рид Буше оказался замешан в еще одном скандале. Стало известно, что в 2014 году он просил двух несовершеннолетних девушек прислать ему откровенные фото.

16. В Бразилии только полностью привитых футболистов будут допускать к матчам.

Цитаты дня.

Кими Райкконен: «В «Формуле-1» стало слишком много бессмысленных вещей – денег, политики»

Форвард «Шахтера» Мораес об Украине и России: «Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за этих новостей. Не хочу повторения 2014-го, войны никто не заслуживает»

Владимир Габулов: «Сафонов – явный первый номер сборной. Но его высказывания про Акинфеева очень не понравились»

Стоичков – Дембеле: «Ты никогда не понимал, что такое «Барса». Не пачкай эмблему. Лапорта, отпусти его»

Губерниев о рекомендации украинским олимпийцам не давать интервью на русском языке: «Минспорт Украины, вы дебилы»

Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Не считаю, что в Сочи-2014 была государственная система допинга. Проблема с допингом в России была, но эти дырки для подмены проб...»

Хави о «Барсе»: «Мне не нравится слово «провал». Два потерянных титула – это два тяжелых удара»