«Спартак» о давке на матче с «Харлемом» 43 года назад: «Самый страшный день в истории каждого спартаковца. Вечная память тем, кто ушел из жизни»
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке в 1982 году.
20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» в «Лужниках» на трибунах возникла давка, в которой, по официальным данным, погибли 66 человек.
«20 октября 1982 года. Самый страшный день в истории каждого спартаковца. День, пропитанный болью и слезами.
Прошло 43 года со дня давки в концовке матча «Спартак» – «Харлем». Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков.
Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
