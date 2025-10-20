«Спартак» о давке на матче с «Харлемом» 43 года назад: «Самый страшный день в истории каждого спартаковца. Вечная память тем, кто ушел из жизни»

«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке в 1982 году.

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком » и «Харлемом» в «Лужниках» на трибунах возникла давка, в которой, по официальным данным, погибли 66 человек.

«20 октября 1982 года. Самый страшный день в истории каждого спартаковца. День, пропитанный болью и слезами.

Прошло 43 года со дня давки в концовке матча «Спартак» – «Харлем». Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков.

Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».