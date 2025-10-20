  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Ньома: «Ему не стоило подходить и говорить, что это была отличная замена. «Реал» не наказывали за похожие фолы»
21

Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Ньома: «Ему не стоило подходить и говорить, что это была отличная замена. «Реал» не наказывали за похожие фолы»

Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Аллана Ньома.

На 77-й минуте матча 9-го тура Ла Лиги (0:1) защитник «Хетафе» столкнулся на фланге с Винисиусом и попал вингеру «Реала» выставленной в сторону рукой в лицо, после чего бразилец упал на газон. Судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил Ньома с поля спустя 39 секунд после выхода футболиста на замену.

«Не думаю, что Винисиусу следовало подходить и провоцировать меня, говоря, что это была отличная замена. В любом случае, команда расстроена, потому что усилия были потрачены впустую.

Не мне судить, но в первом тайме были очень похожие фолы, и в случае [нарушения правил] «Реалом» они не наказывались карточками. Но мы получили желтую в первом же эпизоде», – сказал Пепе Бордалас в интервью Movistar.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
logoХетафе
logoРеал Мадрид
logoАллан Ньом
logoПепе Бордалас
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
