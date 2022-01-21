Фати могут прооперировать из-за травмы бицепса бедра. Медики и тренеры «Барсы» за, решение примут после обсуждения с родителями Ансу

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«Барселона» рассказала о состоянии полузащитника Анссумане Фати.

По результатам обследования стало известно, что 19-летний футболист получил травму проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги. Решение о методе лечения будет принято в ближайшие дни.

По информации As, в клубе обсуждают возможность операции игрока, чтобы решить его регулярные проблемы с бицепсом бедра. За операцию выступают и медики «блауграны», и тренерский штаб. Окончательное решение будет принято после встречи с Фати и его родителями.

Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика». Сообщалось, что он может пропустить до 2 месяцев из-за повреждения.

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