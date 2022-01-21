Часть молодых игроков «МЮ» не может найти с Роналду общий язык. Некоторым не понравилась его критика молодежи (The Athletic)

Отношения форварда Криштиану Роналду с одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» складываются неидеально.
The Athletic сообщает, что несколько молодых игроков считают, что с португальцем сложно найти общий язык.
Отмечается, что даже нападающий Эдинсон Кавани, с трудом изъясняющийся на английском языке, лучше Криштиану в вопросе объединения команды.
Некоторые источники отмечают, что близость Роналду с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диогу Далотом привела к потере единства в раздевалке «Юнайтед».
Кроме того, некоторым игрокам клуба не понравились слова Роналду о том, что молодежь плохо воспринимает критику.
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