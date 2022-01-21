Евролига. ЦСКА – «Милан», «Анадолу Эфес» примет «Панатинаикос» и другие матчи

В пятницу, 21 января, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.
Московский ЦСКА дома играет с итальянским «Миланом».
Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле примет греческий «Панатинаикос».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Лундберг (9), Григонис (5), Курбанов (2), Милутинов (2), Фойгтманн (0) – старт; Шенгелия (5), Хоменко (2), Ухов (0), Швед (0).
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 21 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Реал Испания – 16-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 12-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-7, Монако Монако – 10-11, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Фенербахче Турция – 9-10, Маккаби Плейтика Израиль – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Баскония Испания – 7-12, Альба Германия – 6-13, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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