Евролига. ЦСКА – «Милан», «Анадолу Эфес» примет «Панатинаикос» и другие матчи

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В пятницу, 21 января, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Московский ЦСКА дома играет с итальянским «Миланом».

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле примет греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат  

ЦСКА Россия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 28:31 (2 четверть)
Дата проведения
21 января, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Лундберг (9), Григонис (5), Курбанов (2), Милутинов (2), Фойгтманн (0) – старт; Шенгелия (5), Хоменко (2), Ухов (0), Швед (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Холл (7), Риччи (5), Дилэйни (4), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Дэниелс (9), Родригес (5), Хайнс (1), Келл (0), Бентил (0).

Анадолу Эфес Турция  –  Панатинаикос OPAP Греция 7:4 (1 четверть)
Дата проведения
21 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Ларкин (3), Данстон (2), Мицич (0), Андерсон (0), Морман (0).
Панатинаикос OPAP
Папапетру (3), Уайт (1), Перри (0), Сент-Рос (0), Эванс (0).

Битси Баскония Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
21 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
21 января, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 16-3, Барселона Испания – 16-5, Милан Италия – 12-6, Олимпиакос Греция – 12-7, Зенит Россия – 12-7, УНИКС Россия – 12-7, ЦСКА Россия – 12-7, Монако Монако – 10-11, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Фенербахче Турция – 9-10, Маккаби Плейтика Израиль – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Баскония Испания – 7-12, Альба Германия – 6-13, Панатинаикос Греция – 4-14, Жальгирис Литва – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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