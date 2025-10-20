  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» то выигрывает, то проигрывает. Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим». Ещенко о красно-белых
5

«Спартак» то выигрывает, то проигрывает. Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим». Ещенко о красно-белых

Андрей Ещенко считает, что Деян Станкович должен доработать этот сезон в «Спартаке».

После 12 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

— Как вам нынешний «Спартак»?

— Интересно. Может выиграть. Но может и проиграть. Нет какой-то стабильности и конкретики.

— Надо ли увольнять Станковича с поста главного тренера «Спартака»?

— Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время.

— Удивлены тому, как в последний год «Спартак» стал тратить десятки миллионов евро на трансферы, как не тратился никогда в истории?

— Большие деньги, да. Большие деньги пришли. Потому что сейчас «Лукойл» стоит за клубом, а до этого был один Федун. Может быть, в этом весь ответ.

— По вашему опыту, если в сложившуюся команду приходит со стороны новичок за большие деньги, это вносит дисбаланс в коллектив?

— Если приходит хороший сильный игрок, то все спокойно это воспримут, – сказал тренер «Кубани».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДеян Станкович
logoАндрей Ещенко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист As о Луисе Гарсии в «Спартаке»: «У него гораздо больше опыта, чем у Абаскаля, это разный уровень. Он почти всегда достигал целей с командами в Испании»
20вчера, 15:01
«Абаскаль и Станкович – тренеры примерно одного уровня. Деяна взяли в «Спартак» за то, что он серб. Поставь мою бабушку в «Црвену Звезду» и «Ференцварош» – стали бы чемпионами». Селюк о красно-белых
21вчера, 10:58
Титов о тренерах «Спартака»: «Есть статистика, что в среднем никто не работал больше года, это шок. Любому тренеру надо минимум 2-3 года для создания команды, но их никто не даст. Тупик»
2818 октября, 17:34
Главные новости
«Ноттингем» договорился о назначении Дайча главным тренером
510 минут назад
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
20 минут назадТесты и игры
Дзюба о тренерах РПЛ: «Даже среди россиян много тех, у кого ЧСВ зашкаливает. На одного Ивича очень много шарлатанов»
1123 минуты назад
«МЮ» одолел «Ливерпуль», первый титул Медведева с 2023-го, победа Малинина во Франции, Ферстаппен выиграл Гран-при и приблизился к Пиастри, 15 шайб в матче КХЛ и другие новости
16сегодня, 06:10
За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
51сегодня, 05:22
Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Ньома в игре с «Реалом»: «Винисиус приукрасил, схватившись за лицо. Серьезный фол, но можно было обойтись и желтой»
27сегодня, 04:34
Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
78сегодня, 04:12
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
сегодня, 03:00Тесты и игры
Слот о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Продолжим показывать такую ​​игру – будут неплохие шансы на победу»
68сегодня, 02:35
Семак не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отреагирую»
28сегодня, 02:15
Ко всем новостям
Последние новости
Поттер возглавил сборную Швеции. Контракт с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го, соглашение продлится в случае выхода на ЧМ
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
5215 минут назад
Алаев об РПЛ: «После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги»
149 минут назад
Фабрегас о том, что Пас – лидер Серии А по «гол+пас»: «Нико – чемпион. Сохранит жажду успеха и скромность – добьется всего, чего захочет»
5сегодня, 07:17
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Брентфордом»
1053сегодня, 06:59
Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»
2сегодня, 06:51
Защитник «Ахмата» Богосавац о паспорте РФ: «Надо дождаться зимы, когда будет 5 лет, как играю в России. Могу и читать, и писать на русском, все знаю»
5сегодня, 06:36
Лунев вряд ли сыграет с «Зенитом» из-за травмы локтя
4сегодня, 06:20
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Кремонезе»
163сегодня, 06:00
Лапочкин о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В каких‑то турах назначаются, в каких‑то — нет. Нужно, чтобы весь чемпионат было последовательно»
10сегодня, 05:54