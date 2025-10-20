«Спартак» то выигрывает, то проигрывает. Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим». Ещенко о красно-белых

Андрей Ещенко считает, что Деян Станкович должен доработать этот сезон в «Спартаке».

После 12 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

— Как вам нынешний «Спартак»?

— Интересно. Может выиграть. Но может и проиграть. Нет какой-то стабильности и конкретики.

— Надо ли увольнять Станковича с поста главного тренера «Спартака»?

— Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время.

— Удивлены тому, как в последний год «Спартак» стал тратить десятки миллионов евро на трансферы, как не тратился никогда в истории?

— Большие деньги, да. Большие деньги пришли. Потому что сейчас «Лукойл» стоит за клубом, а до этого был один Федун. Может быть, в этом весь ответ.

— По вашему опыту, если в сложившуюся команду приходит со стороны новичок за большие деньги, это вносит дисбаланс в коллектив?

— Если приходит хороший сильный игрок, то все спокойно это воспримут, – сказал тренер «Кубани».