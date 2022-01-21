Миранчук может остаться в «Аталанте»

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Полузащитник Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте» во второй части сезона.

Ранее предполагалось, что 26-летний россиянин сменит команду, фаворитом в борьбе за Алексея называли «Дженоа».

Однако, как утверждает Calciomercato.com, скорее всего, Миранчук продолжит выступать за клуб из Бергамо.

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, в Генуе уже не работает главным тренером Андрей Шевченко, который хотел подписать игрока.

Во-вторых, нестабильная игра Йосипа Иличича, вероятно, заставит тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини чаще выпускать Миранчука.

Миранчук в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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