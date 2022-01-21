Полузащитник Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте» во второй части сезона.

Ранее предполагалось, что 26-летний россиянин сменит команду, фаворитом в борьбе за Алексея называли .

Однако, как утверждает Calciomercato.com, скорее всего, Миранчук продолжит выступать за клуб из Бергамо.

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, в Генуе уже не работает главным тренером , который хотел подписать игрока.

Во-вторых, нестабильная игра , вероятно, заставит тренера «Аталанты» чаще выпускать Миранчука.

Миранчук в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.