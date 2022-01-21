Фанаты ЦСКА намерены бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

Активные болельщики собираются бойкотировать ближайшие матчи чемпионата России в знак протеста против введения системы Fan ID.

Закон о паспорте болельщика вступит в силу 1 июня. Ряд фанатских объединений красно-синих крайне негативно оценивает возможность внедрения данной системы.

В качестве протеста болельщики намерены отказаться от посещения ближайших матчей РПЛ. При этом решение об оформлении паспорта болельщиков или отказе от него коллективами еще не принято.



«Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно.

Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.



Ранее сообщалось, что большинство активных болельщиков «Спартака» намерены отказаться от оформления Fan ID и планируют в знак протеста бойкотировать матчи РПЛ.

Первый матч у ЦСКА после возобновления чемпионата – гостевое дерби со «Спартаком» 25 февраля.

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