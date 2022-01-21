МОК и ИИХФ не планируют отменять хоккейный турнир Олимпиады-2022. В случае вспышки ковида во время плей-офф команду заменят на другую («Матч ТВ»)

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МОК и ИИХФ провели совещание по хоккейному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как сообщает «Матч ТВ», вопрос об отмене или переносе турнира сейчас не стоит. 

При этом сразу несколько сборных сообщили, что в настоящее время имеют случаи положительных тестов на коронавирус. По сборной России такого доклада не было. 

В связи с этим заявлено, что игроки и все члены команды, переболевшие ковидом в течение 30 дней до вылета, должны представить не 2, а сразу 4 отрицательных теста до вылета в Пекин.

Недавно стало известно, что положительный тест на ковид сдал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Также сообщается, что игроки, заболевшие ковидом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент. Вероятно, командам разрешат включить в заявку на турнир какое-то количество запасных. 

Минимальное количество хоккеистов, которых команда должна выставить на матч – 15 полевых игроков + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13+2.

Если на групповом этапе какая-то сборная не может выставить минимум игроков, то ей будет засчитано техническое поражение. 

При этом в плей-офф организаторы отменять матчи не хотят, поэтому если какая-то сборная не сможет играть, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.

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