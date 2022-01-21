Газизов через суд требует восстановить его в должности в «Спартаке» и выплатить 86 млн рублей

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов обратился в суд Уфы с требованием восстановить его в должности в московском клубе.
«Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака».
Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности.
Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время. Процесс еще не назначен», – сказала юрист красно-белых Татьяна Завьялова.
«Без комментариев. Все будет решаться в суде», – заявил Газизов по поводу нового иска.
Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он ушел с этого поста.
Газизов судится с Федуном – требует 101 млн по расписке. «Спартак» назвал это наброском хотелок, Федун пугает проверкой комиссий за Кокорина и Урунова