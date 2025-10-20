  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ирина Роднина: «Я давно занимаюсь развитием школьного спорта. Путин подчеркивал необходимость школьных соревнований по волейболу, баскетболу и футболу. Мы создаем целостную систему»
Ирина Роднина: «Я давно занимаюсь развитием школьного спорта. Путин подчеркивал необходимость школьных соревнований по волейболу, баскетболу и футболу. Мы создаем целостную систему»

Ирина Роднина рассказала, как развивает спорт в школах.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина встретилась с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. На встрече обсуждались вопросы развития массового, школьного и дворового спорта.

«Выражаю глубокую благодарность за организацию масштабных спортивных мероприятий, ведь их проведение представляет немалую сложность для любого региона. Я лично занимаюсь развитием школьного спорта достаточно давно.

В свое время Владимир Владимирович Путин подчеркивал необходимость проведения в школах соревнований по трем игровым видам: волейболу, баскетболу и футболу. Это вполне осуществимо в любой школе, даже в тех, что не обладают идеальными спортивными залами. И мы принялись за создание целостной системы, и уже третий год подряд идут соревнования школьных спортивных клубов, объединяющих юное поколение.

В школе никто из детей не услышит, что у него отсутствуют способности. В школьной лиге, проиграв сегодня, ты знаешь, что через месяц или два появится шанс наверстать упущенное. Это служит дополнительным стимулом и мотивацией к регулярным тренировкам, ведь без них результат недостижим», – сказала Роднина.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Пирĕн пурнăç»
logoИрина Роднина
детский спорт
детский футбол
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
