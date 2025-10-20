Алаев об РПЛ: «После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги»

Александр Алаев отметил высокую интригу в чемпионской гонке в РПЛ после 12 туров.

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы.

Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», – сказал президент Мир РПЛ.

