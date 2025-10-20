  • Спортс
  Алаев об РПЛ: «После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги»
1

Алаев об РПЛ: «После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги»

Александр Алаев отметил высокую интригу в чемпионской гонке в РПЛ после 12 туров.

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. 

Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», – сказал президент Мир РПЛ.

Новые расклады на титул в РПЛ: «Зенит» – все еще фаворит, но «Локо» – впервые главный конкурент рядом с «Краснодаром»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
logoБалтика
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoЗенит
logoОрганизация РПЛ
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoСпартак
