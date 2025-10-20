КДК накажет «Спартак» за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес судьи Кукуяна на матче с «Ростовом»

КДК накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Ростовом».

В субботу «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в матче 12‑го тура Мир РПЛ . Главным арбитром матча был Павел Кукуян.

«Спартак » – «Ростов » – болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. По этому матчу рассмотрим неподобающее поведение команды «Ростов» – предупреждения у шести футболистов и одного официального лица клуба в составе одной команды.

«Крылья Советов » – «Оренбург» – задержка выхода команды «Оренбург» из раздевалки на 4 минуты перед началом матча и на 2 минуты перед началом второго тайма.

«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар» – задержка выхода команды «Динамо» (Махачкала) из раздевалки на 2 минуты перед началом матча, болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи матча. Рассмотрим задержку выхода команды «Краснодар» из раздевалки на 2,5 минуты перед началом матча.

«Сочи» – «Зенит » – задержка выхода команды «Сочи» из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.