«Локомотив» и ЦСКА сильнее «Зенита» благодаря костяку из россиян. У «Спартака» и петербуржцев траты на миллионы долларов, но результаты хуже». Хомуха о клубах

Дмитрий Хомуха объяснил, в чем «Локомотив» и ЦСКА сильнее «Зенита».

Команда тренера Михаила Галактионова лидирует в Мир РПЛ после 12 туров.

«Зенит» уже вовсю подбирается к лидерам чемпионата. Команда в этом сезоне не показывает тот футбол, который точно позволит возглавлять турнирную таблицу.

Петербуржцы точно будут бороться за титул. Думаю, что к зимней паузе «Зенит» будет в лидирующей тройке. Но есть момент, благодаря которому «Локомотив » и ЦСКА сильнее «Зенита».

У обеих команд есть костяк из российских футболистов. Не иностранцы руководят всем процессом, а игроки с российским паспортом. Это только привлекает всех болельщиков. Даже нейтральным фанатам такое больше нравится.

У «Спартака » и «Зенита » траты на миллионы долларов, но результаты хуже, чем у армейцев и железнодорожников.

«Зенит» подсел в своем уровне – это точно. Когда ты постоянно становишься чемпионом, трудно себя мотивировать. Думаю, что это доминирующая проблема петербуржцев», – сказал бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха .