Форвард «Шахтера» Мораес об Украине и России: «Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за этих новостей. Не хочу повторения 2014-го, войны никто не заслуживает»

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Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о ситуации на границе Украины и России.

«Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, поэтому мы всегда начеку и готовы в случае чего.

Я испытал много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это случилось вновь. Никто не заслуживает войны», – цитирует Мораеса Tribuna.com со ссылкой на Lance.

В 2019 году Мораес получил гражданство Украины и с тех пор выступает за сборную этой страны.

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