Буше просил двух несовершеннолетних девушек прислать ему откровенные фото в 2014 году

Нападающий «Локомотива» оказался замешан в еще одном скандале.

Две девушки сообщили, что американец несколько лет назад просил их прислать свои откровенные фотографии ему. На момент переписки девушки были несовершеннолетними.

Первой девушке Буше написал в октябре 2014 года, когда ей было 15 лет. Хоккеист спросил канадку, сколько ей лет. После ответа Буше отметил, что она выглядит старше своих лет и посетовал, что она «слишком молода, чтобы сделать все, о чем он попросит».

Через две недели после первой переписки Буше вновь обратился к девушке: «Все еще нет, а?» Она ответила, что ее возраст не изменился.

Канадка, которой сейчас 22 года, отметила, что на тот момент переписка с Буше не казалась ей «чем-то серьезным», но после того, как спортсмен признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки, она почувствовала, что обязана рассказать о случившемся.

Другая девушка, которой сейчас 25, рассказала, что в январе 2014 года Буше попросил прислать ему фото ее груди. На тот момент ей было 17 лет.

Девушка из Нью-Джерси отметила, что испытала «стыд, отвращение и шок» после общения с хоккеистом.

Памелла Шидлак, адвокат Буше, прокомментировала высказывания девушек: «На основании того, что я знаю, эти обвинения расследованы и признаны необоснованными».

Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней 15 января. Инцидент произошел в 2011 году, когда Буше было 17 лет. Он принимал участие в Программе развития сборной США и проживал в семье девочки.

Легионер «Локомотива» признался, что в 2011-м изнасиловал 12-летнюю девочку. Ему грозило от 25 лет до пожизненного, но накажут мягче