Деспотович отказался подписать контракт с агентом Слуцкого. Это одна из причин перевода Джордже в дубль «Рубина» («Чемпионат»)

Стали известны новые подробности форварда с .

Сегодня 29-летний игрок был переведен в дубль казанцев. «Рубин» разрешил Джордже искать новый клуб. Сообщалось, что у серба был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

По информации «Чемпионата», одной из причин перевода Джордже в дубль стал его отказ подписывать контракт с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле.

«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдет игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался.

После этого форвард был переведен в дубль», – сообщил источник.

В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в , забил 1 гол и отдал 1 пас.