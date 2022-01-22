Деспотович отказался подписать контракт с агентом Слуцкого. Это одна из причин перевода Джордже в дубль «Рубина» («Чемпионат»)

Стали известны новые подробности форварда Джордже Деспотович с «Рубином».
Сегодня 29-летний игрок был переведен в дубль казанцев. «Рубин» разрешил Джордже искать новый клуб. Сообщалось, что у серба был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.
По информации «Чемпионата», одной из причин перевода Джордже в дубль стал его отказ подписывать контракт с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле.
«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдет игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался.
После этого форвард был переведен в дубль», – сообщил источник.
В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 пас.