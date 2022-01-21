«Ман Сити» близок к покупке лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 16 млн евро и бонусы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в АПЛ.

К подписанию 21-летнего игрока близок «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» предложили за аргентинца 16 млн евро и множество различных бонусов.

«Ривер Плейт» готов принять это предложение. Сделка близка к завершению, остались детали.

В минувшем чемпионате Аргентины футболист провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

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