«Ман Сити» близок к покупке лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса за 16 млн евро и бонусы

Нападающий «Ривер Плейт» может продолжить карьеру в .

К подписанию 21-летнего игрока близок , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Горожане» предложили за аргентинца 16 млн евро и множество различных бонусов.

готов принять это предложение. Сделка близка к завершению, остались детали.

В минувшем чемпионате Аргентины футболист провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.