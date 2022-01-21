«Рубин» разрешил Деспотовичу искать новый клуб, форварда перевели в дубль. Джордже попрощался с командой

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может покинуть клуб.
Как сообщает Sport24, «Рубин» больше не рассчитывает на 29-летнего серба.
В Казани игроку дали понять, что он может искать себе новую команду. Это связано с тем, что «Рубин» подпишет Виталия Лисаковича из «Локомотива».
«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», – сказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе казанцев.
Джордже уже попрощался с командой в инстаграме.
«Спасибо за все, «Рубин», – написал Деспотович в сторис и прикрепил свое фото.
Фото: сторис инстаграма Джордже Деспотовича
В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 пас. Его статистика – здесь.