«Рубин» разрешил Деспотовичу искать новый клуб, форварда перевели в дубль. Джордже попрощался с командой

Нападающий «Рубина» может покинуть клуб.

Как сообщает Sport24, «Рубин» больше не рассчитывает на 29-летнего серба.

В Казани игроку дали понять, что он может искать себе новую команду. Это связано с тем, что «Рубин» подпишет из «Локомотива».

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», – сказали в пресс-службе казанцев.

Джордже уже попрощался с командой в инстаграме.

«Спасибо за все, , – написал Деспотович в сторис и прикрепил свое фото.

Фото: сторис инстаграма Джордже Деспотовича

В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в , забил 1 гол и отдал 1 пас. Его статистика – здесь.