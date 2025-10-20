«МЮ» сделал 75 длинных передач (25,5%) в матче с «Ливерпулем» – такого у клуба не было с 2017-го. Слот сетовал на стиль соперника после игры

«Манчестер Юнайтед» сделал 25% длинных передач в матче с «Ливерпулем».

19 октября команда тренера Рубена Аморима обыграла мерсисайдцев (2:1) на выезде в игре 8-го тура АПЛ .

Манкунианцы за весь матч выполнили 294 передачи, из которых 75 были длинными (25,5%).

Это самый высокий процент таких пасов для «Манчестер Юнайтед » за почти восемь лет. В декабре 2017 года команда сделала 27,9% длинных передач в матче против «Арсенала» (3:1).

После матча главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот сетовал на использование соперником длинных передач: «Всегда сложно играть против глубоко обороняющейся команды, использующей длинные передачи» .

