Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Не считаю, что в Сочи-2014 была государственная система допинга. Проблема с допингом в России была, но эти дырки для подмены проб...»

Журналист, заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов поделился мнением о допинговом скандале в российском спорте.
– Ты считаешь, что была государственная система допинга?
– Нет, я так не считаю. Более того, я считаю, что ситуация сильно гипертрофирована. Конечно, не самая популярная позиция, что надо смотреть на других, потому что ты таким образом переводишь стрелки.
Объективно, проблема с допингом в России была. И, наверное, остается до сих пор. Но вот эти дырки для подмены проб...
Я видел Родченкова, он изначально показался мне безумным дядькой, реально сумасшедшим. То, почему в итоге этот сумасшедший стал человеком, которому поверил весь мир фактически без доказательной базы, для меня загадка.
– Зачем уже после побега Родченкова, год-два назад, мы меняли данные московской лаборатории и с опозданием предоставляли их ВАДА?
– Я не считаю, что их меняли.
– Это доказанный факт.
– Это не доказанный факт абсолютно. Если бы был факт, нас бы закрыли лет на 10. Весь наш спорт. А в том-то и дело, что никто не может доказать.
Но вроде как и назад нельзя идти, нужно найти какое-то половинчатое решение: «Поэтому давайте на два года мы всех допустим, но только гимн не будет играть». Здесь WADA выступила в роли проигравшего, а не российская сторона. Я считаю, мы вышли победителями.
– Виталий Мутко – гений или зло?
– Виталий Мутко – очень веселый простой русский мужик.
– Он справился с работой в Сочи или провалил ее?
– Справился, конечно.
– Юрий Нагорных – преступник?
– Нет.
– Человек забанен абсолютно всеми.
– Он себя хорошо чувствует, работает в РЖД. И потом, он преступник по версии кого?
– По версии международной федерации, по версии олимпийского комитета.
– Международные федерации выполняют решения и указания фонда. WADA – это частный фонд. Его сущность хорошо разобрали в профессиональных американских лигах, поэтому WADA на пушечный выстрел не подпускают к НХЛ, НБА, НФЛ и так далее.
– Олимпийский комитет?
– Они каким-то образом попали под чары, – сказал Конов.
Василий Конов – новый босс «Матч ТВ». Головин спросил у него про работу на Дмитрия Киселева, завтрак с Заремой, корпоратив с Лепсом и инсайд про смерть Пеле
Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷♂️
Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам