Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Не считаю, что в Сочи-2014 была государственная система допинга. Проблема с допингом в России была, но эти дырки для подмены проб...»

Журналист, заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов поделился мнением о допинговом скандале в российском спорте.

– Ты считаешь, что была государственная система допинга?

– Нет, я так не считаю. Более того, я считаю, что ситуация сильно гипертрофирована. Конечно, не самая популярная позиция, что надо смотреть на других, потому что ты таким образом переводишь стрелки.

Объективно, проблема с допингом в России была. И, наверное, остается до сих пор. Но вот эти дырки для подмены проб...

Я видел Родченкова, он изначально показался мне безумным дядькой, реально сумасшедшим. То, почему в итоге этот сумасшедший стал человеком, которому поверил весь мир фактически без доказательной базы, для меня загадка.

– Зачем уже после побега Родченкова, год-два назад, мы меняли данные московской лаборатории и с опозданием предоставляли их ВАДА?

– Я не считаю, что их меняли.

– Это доказанный факт.

– Это не доказанный факт абсолютно. Если бы был факт, нас бы закрыли лет на 10. Весь наш спорт. А в том-то и дело, что никто не может доказать.

Но вроде как и назад нельзя идти, нужно найти какое-то половинчатое решение: «Поэтому давайте на два года мы всех допустим, но только гимн не будет играть». Здесь WADA выступила в роли проигравшего, а не российская сторона. Я считаю, мы вышли победителями.

– Виталий Мутко – гений или зло?

– – очень веселый простой русский мужик.

– Он справился с работой в или провалил ее?

– Справился, конечно.

– – преступник?

– Нет.

– Человек забанен абсолютно всеми.

– Он себя хорошо чувствует, работает в РЖД. И потом, он преступник по версии кого?

– По версии международной федерации, по версии олимпийского комитета.

– Международные федерации выполняют решения и указания фонда. WADA – это частный фонд. Его сущность хорошо разобрали в профессиональных американских лигах, поэтому WADA на пушечный выстрел не подпускают к НХЛ, НБА, НФЛ и так далее.

– Олимпийский комитет?

– Они каким-то образом попали под чары, – сказал Конов.

Василий Конов – новый босс «Матч ТВ». Головин спросил у него про работу на Дмитрия Киселева, завтрак с Заремой, корпоратив с Лепсом и инсайд про смерть Пеле

Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам