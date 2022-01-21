Трансфер 21-летнего форварда Изидора обойдется «Локомотиву» в 4 млн евро с учетом бонусов

Теги Локомотив Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор деньги Футбол

Нападающий «Монако» Вильзон Изидор продолжит карьеру в РПЛ.

21-летний француз переходит в «Локомотив». Как пишет RMC Sport, трансфер футболиста с учетом бонусов обойдется примерно в 4 миллиона евро.

Форвард в ближайшее время подпишет контракт на четыре с половиной года.

Ранее была информация, что «Локо» заплатит 3,5 миллиона евро за Изидора. До этого «Спорт-Экспресс» писал про 2,5 миллиона.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Бастия-Борго» из Лиги 3.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные