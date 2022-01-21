Трансфер 21-летнего форварда Изидора обойдется «Локомотиву» в 4 млн евро с учетом бонусов

Нападающий продолжит карьеру в .

21-летний француз переходит в . Как пишет RMC Sport, трансфер футболиста с учетом бонусов обойдется примерно в 4 миллиона евро.

Форвард в ближайшее время подпишет контракт на четыре с половиной года.

Ранее была информация, что «Локо» заплатит 3,5 миллиона евро за Изидора. До этого «Спорт-Экспресс» писал про 2,5 миллиона.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Бастия-Борго» из Лиги 3.