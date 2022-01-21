Губерниев о рекомендации украинским олимпийцам не давать интервью на русском языке: «Минспорт Украины, вы дебилы»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации Минспорта Украины для своих спортсменов не давать интервью на русском языке во время Олимпийских игр в Пекине.

«Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински.

Сервис, спортсмены, тренеры иностранные — все общаются друг с другом по-русски.

Андрей Шевченко, как мы помним, на чемпионате Европы по-русски давал установку украинской команде. Поэтому больше вредителей украинского спорта, чем Минспорт Украины, придумать сложно.

Это я вам говорю как патриот украинского спорта и как фанат женской сборной Украины в частности. Минспорт Украины, вы дебилы», – сказал Губерниев.

Минспорт Украины рекомендовал олимпийцам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Играх в Пекине («Матч ТВ»)