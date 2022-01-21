Депутат Роднина о Fan ID: «Если фанаты «Спартака» бойкотируют игры по такой глупой причине, значит, так любят свой клуб»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на намерение активных фанатов бойкотировать матчи команды из-за введения .

«Если болельщики «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды по такой глупой причине, как Fan ID, значит, такие они фанаты и так любят свой клуб. У нас все время чем-то возмущаются. Наверное, в этом заключается активность некоторых людей. Надо же свою энергию куда-то девать.

Фанаты обязаны выполнять то, что от них требуется законодательством. Все делается не просто так. Если принимаются какие-то решения, значит, они обязательно чем-то продиктованы. Fan ID – это не просто чья-то блажь. Всем важно усиление безопасности для них же самих.

Все эти бойкоты и недовольства слишком преждевременны. Еще никакие детали в закон не внесены, а паники уже море. Fan ID будет действовать только на тех стадионах, которые обеспечены этой структурой. Это те арены, где проводились ЧМ и ЧЕ. Так что глупо возмущаться раньше времени», – сказала Роднина.