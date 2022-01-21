«Бернли» предлагает «Зениту» 10 млн фунтов за Азмуна (Express)

Форвард может продолжить карьеру в .

сделал предложение в размере 10 миллионов фунтов за 27-летнего иранца, сообщает английское издание Daily Express.

Отмечается, что у Азмуна летом истекает срок контракта, и он может быть доступен по сниженной цене до закрытия январского трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса» и «Лиона».

В текущем сезоне Азмун провел 15 матчей в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бернли» занимает последнее место в АПЛ, набрав 11 очков в 17 турах.