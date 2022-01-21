«Бернли» предлагает «Зениту» 10 млн фунтов за Азмуна (Express)

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в АПЛ.
«Бернли» сделал предложение в размере 10 миллионов фунтов за 27-летнего иранца, сообщает английское издание Daily Express.
Отмечается, что у Азмуна летом истекает срок контракта, и он может быть доступен по сниженной цене до закрытия январского трансферного окна.
Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса» и «Лиона».
В текущем сезоне Азмун провел 15 матчей в РПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Бернли» занимает последнее место в АПЛ, набрав 11 очков в 17 турах.