Чемпионат Европы по гандболу-2022. Основной групповой этап. Россия уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде

С 20 по 25 января проходят матчи основного группового этапа на чемпионате Европы по гандболу. Сегодня сборная России уступила команде Испании (25:26), хотя была близка к ничьей – на последней секунде пенальти не реализовал Игорь Сорока.
Чемпионат Европы
Братислава, Словакия
Мужчины
Групповой этап
Группа 2
20 января
Россия – Швеция – 23:29 (13:16)
Германия – Испания – 23:29 (12:14)
Польша – Норвегия – 31:42 (15:21)
21 января
Россия – Испания – 25:26 (11:12)
Польша – Швеция – 20.00
Германия – Норвегия – 22.30
23 января
Польша – Россия – 17.30
Германия – Швеция – 20.00
Испания – Норвегия – 22.30
25 января
Польша – Испания – 17.30
Германия – Россия – 20.00
Швеция – Норвегия – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.
Турнирное положение: Испания – 6 очков (3 игры), Норвегия – 2 (2), Швеция – 2 (2), Германия – 2 (2), Россия – 2 (3), Польша – 0 (2).