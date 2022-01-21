Чемпионат Европы по гандболу-2022. Основной групповой этап. Россия уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде

С 20 по 25 января проходят матчи основного группового этапа на чемпионате Европы по гандболу. Сегодня сборная России уступила команде Испании (25:26), хотя была близка к ничьей – на последней секунде пенальти не реализовал Игорь Сорока.

Чемпионат Европы

Братислава, Словакия

Мужчины

Групповой этап

Группа 2

20 января

Россия – Швеция – 23:29 (13:16)





Германия – Испания – 23:29 (12:14)





Польша – Норвегия – 31:42 (15:21)





21 января

Россия – Испания – 25:26 (11:12)





Польша – Швеция – 20.00





Германия – Норвегия – 22.30





23 января

Польша – Россия – 17.30





Германия – Швеция – 20.00





Испания – Норвегия – 22.30





25 января

Польша – Испания – 17.30





Германия – Россия – 20.00





Швеция – Норвегия – 22.30





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Турнирное положение: Испания – 6 очков (3 игры), Норвегия – 2 (2), Швеция – 2 (2), Германия – 2 (2), Россия – 2 (3), Польша – 0 (2).