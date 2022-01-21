Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Надалем, Карацев – с Маннарино, Зверев встретится с Алботом, Берреттини – с Алькарасом

В пятый день Australian Open Аслан Карацев сыграет с Адрианом Маннарино, Карен Хачанов – с Рафаэлем Надалем.

Александр Зверев встретится с Раду Алботом, Маттео Берреттини – с Карлосом Алькарасом.

Результаты женских матчей пятницы здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Расписание Australian Open