Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Надалем, Карацев – с Маннарино, Зверев встретится с Алботом, Берреттини – с Алькарасом

Теги Рафаэль Надаль Australian Open результаты ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Маттео Берреттини Теннис

В пятый день Australian Open Аслан Карацев сыграет с Адрианом Маннарино, Карен Хачанов – с Рафаэлем Надалем.

Александр Зверев встретится с Раду Алботом, Маттео Берреттини – с Карлосом Алькарасом.

Результаты женских матчей пятницы здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Расписание Australian Open

Адриан Маннарино (Франция) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
21 января, 12.30
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
21 января, 12.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
21 января, 08.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
21 января, 06.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Лоренцо Сонего (Италия)
6:4|0:0
Дата проведения
21 января, 04.35
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
21 января, 05.30
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
21 января, 06.00
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
21 января, 06.30
Онлайн матча

 

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