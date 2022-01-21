Australian Open. 3-й круг. Хачанов сыграет с Надалем, Карацев – с Маннарино, Зверев встретится с Алботом, Берреттини – с Алькарасом

В пятый день Australian Open Аслан Карацев сыграет с Адрианом Маннарино, Карен Хачанов – с Рафаэлем Надалем.
Александр Зверев встретится с Раду Алботом, Маттео Берреттини – с Карлосом Алькарасом.
Результаты женских матчей пятницы здесь. Сетка турнира здесь.
Результаты Australian Open-2022
Мельбурн, Австралия
17 января – 30 января 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 21 января, 12.30
- Дата проведения
- 21 января, 12.30
- Дата проведения
- 21 января, 08.00
- Дата проведения
- 21 января, 06.00
- Дата проведения
- 21 января, 04.35
- Дата проведения
- 21 января, 05.30
- Дата проведения
- 21 января, 06.00
- Дата проведения
- 21 января, 06.30