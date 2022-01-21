Деспотович не хочет терять 1,5 млн евро, а «Рубин» – платить неустойку. У игрока был конфликт со Слуцким

Нападающий «Рубина» может сменить команду.

Сегодня 29-летний серб был переведен в дубль. Клуб разрешил Джордже искать новый клуб, а футболист попрощался с командой в инстаграме.

Как сообщает , главная претензия к игроку – травматичность и долгое восстановление. Деспотович из-за травм пропустил около трех месяцев в этом сезоне.

Восстановление от последнего повреждения заняло два-три месяца. Это вызывало недовольство в клубе – ожидали, что лучший бомбардир прошлого сезона и в этом будет так же полезен. Врачи «Рубина» в какой-то момент рекомендовали игроку приступить к тренировкам, серб же чувствовал дискомфорт и не соглашался с медицинским штабом.

Ситуация переросла в конфликт с главным тренером: после поражения от «Динамо» в первом круге (0:2) у Леонида Слуцкого и Деспотовича произошла ссора. Были вопросы к отношению форварда к работе. Тренер и футболист и на этих зимних сборах не здоровались, хотя в клубе отмечают, что никакого конфликта нет.

Мотивация перевода игрока в дубль – это попытка надавить на Деспотовича, чтобы он искал себе новый клуб, а казанцы сохранили деньги. Ранее «Рубин» предлагал футболисту вариант с переходом в «Астану», но казахстанский клуб не был готов повторить условия по зарплате, а в РПЛ конкретных предложений у казанцев не было.

Оклад Деспотовича в «Рубине» составляет 1 миллион евро в год. Контракт истекает летом 2023-го, и, следовательно, игрок может заработать еще 1,5 миллиона. Футболист не хочет отказываться от таких денег, а «Рубин» пытается расстаться с нападающим так, чтобы не платить неустойку за досрочное расторжение контракта.

Источник отмечает, что похожие методы в Казани уже использовали при прошлом руководстве, когда отправляли в дубль Динияра Билялетдинова, Владимира Дядюна, Янна Мвила, Марко Ливайю и Благоя Георгиева, которые не входили в планы тренера.

«Рубин» в ближайшее время должен объявить о переходе нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. Однако не исключено, что клуб подпишет еще одного легионера – казанцы изучают возможность приглашения нападающего-иностранца. Поэтому клубу важно избавиться от Деспотовича и освободить в заявке место, сейчас все слоты для легионеров заняты.

В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в , забил 1 гол и отдал 1 пас. Его статистика – здесь.