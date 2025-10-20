Поттер возглавил сборную Швеции. Контракт с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го, соглашение продлится в случае выхода на ЧМ
Грэм Поттер возглавил сборную Швеции.
Шведский футбольный союз объявил о назначении экс-тренера «Челси», «Брайтона» и «Вест Хэма» на пост главного тренера национальной команды.
Соглашение с англичанином будет действовать до конца отборочного цикла, включая возможные стыковые матчи в марте 2026 года. В случае выхода на ЧМ-2026 контракт с Поттером будет продлен автоматически.
Сборная Швеции идет на последнем месте в группе B, набрав 1 очко в 4 матчах. В ноябре команда сыграет со Швейцарией и Словенией.
