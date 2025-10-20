  • Спортс
  • Дзюба о тренерах РПЛ: «Даже среди россиян много тех, у кого ЧСВ зашкаливает. На одного Ивича очень много шарлатанов»
12

Дзюба о тренерах РПЛ: «Даже среди россиян много тех, у кого ЧСВ зашкаливает. На одного Ивича очень много шарлатанов»

Артем Дзюба высказался о российских тренерах.

— В последние недели на фоне слухов вокруг «Спартака» подняли тему иностранных тренеров в РПЛ. Для тебя есть разница? Все‑таки история взаимоотношений богатая.

— Тут не должно быть какой‑то панацеи. Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же — зачем легионер? 

Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе. 

У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ [чувство собственной важности] зашкаливает. Амбиций много: «Дайте мне, дайте», а к этому никаких предпосылок нет. 

Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. То есть, вероятно, это очень сильный тренер, качественный специалист. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов, — сказал нападающий «Акрона».

«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
