Генеральный директор «Химок» поделился мнением о вратарях, вызванных в сборную России в ноябре, а также высказался о голкипере Матвее Сафонове.

– Вам, как бывшему голкиперу сборной, какой видится ситуация с выбором вратарей в стране? Согласны с таким выбором на последний ноябрьский сбор – Гильерме, Сафонов, Хайкин и Лантратов?

– На сегодняшний день мы имеем четко выраженного первого номера сборной – Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определенность. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунев, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Все-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Голландия, Бельгия или Турция.

– Недавно Сафонов сказал, что карьера Акинфеева – не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

– Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 сухих матчей, забрал ряд индивидуальных наград, – сказал Габулов.

Матвей Сафонов: «Не нравится формулировка «преемник Акинфеева». У него очень хорошая карьера, но не предел мечтаний»