«Ноттингем» договорился о назначении Дайча главным тренером
«Ноттингем Форест» назначит Шона Дайча новым главным тренером.
54-летний специалист дал устное согласие возглавить английский клуб. Документы еще не подписаны, но о его назначении могут объявить в понедельник.
Таким образом, Шон Дайч заменит Энджа Постекоглу, который 18 октября был уволен с поста главного тренера команды.
Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона». До этого он также возглавлял «Бернли».
«Ноттингем Форест» занимает 18-е место в таблице АПЛ, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
