«Ноттингем» договорился о назначении Дайча главным тренером

«Ноттингем Форест» назначит Шона Дайча новым главным тренером.

54-летний специалист дал устное согласие возглавить английский клуб. Документы еще не подписаны, но о его назначении могут объявить в понедельник.

Таким образом, Шон Дайч заменит Энджа Постекоглу , который 18 октября был уволен с поста главного тренера команды.

Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона». До этого он также возглавлял «Бернли».

«Ноттингем Форест » занимает 18-е место в таблице АПЛ , имея в активе 5 баллов в 8 матчах.