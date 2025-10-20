5

«Ноттингем» договорился о назначении Дайча главным тренером

«Ноттингем Форест» назначит Шона Дайча новым главным тренером.

54-летний специалист дал устное согласие возглавить английский клуб. Документы еще не подписаны, но о его назначении могут объявить в понедельник.

Таким образом, Шон Дайч заменит Энджа Постекоглу, который 18 октября был уволен с поста главного тренера команды.

Дайч находился без работы с января 2025 года после того, как покинул должность тренера «Эвертона». До этого он также возглавлял «Бернли».

«Ноттингем Форест» занимает 18-е место в таблице АПЛ, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoНоттингем Форест
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoШон Дайч
logoБернли
logoЭвертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
20 минут назадТесты и игры
Дзюба о тренерах РПЛ: «Даже среди россиян много тех, у кого ЧСВ зашкаливает. На одного Ивича очень много шарлатанов»
1123 минуты назад
«МЮ» одолел «Ливерпуль», первый титул Медведева с 2023-го, победа Малинина во Франции, Ферстаппен выиграл Гран-при и приблизился к Пиастри, 15 шайб в матче КХЛ и другие новости
16сегодня, 06:10
За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
50сегодня, 05:22
Тренер «Хетафе» считает несправедливым удаление Ньома в игре с «Реалом»: «Винисиус приукрасил, схватившись за лицо. Серьезный фол, но можно было обойтись и желтой»
27сегодня, 04:34
Газзаев о Торопе против «Локо»: «Сыграл неудачно, как и со «Спартаком». Вратарь обязан выручать. Никакой замены Акинфееву не видим»
78сегодня, 04:12
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
сегодня, 03:00Тесты и игры
Слот о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Продолжим показывать такую ​​игру – будут неплохие шансы на победу»
68сегодня, 02:35
Семак не против, если к нему будут обращаться по имени: «Нормально отреагирую»
28сегодня, 02:15
Аморим о двух победах «МЮ» подряд в АПЛ: «Теперь важно думать о трех победах, и это главное»
24сегодня, 01:24
Ко всем новостям
Последние новости
Поттер возглавил сборную Швеции. Контракт с экс-тренером «Челси» – до марта 2026-го, соглашение продлится в случае выхода на ЧМ
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
5215 минут назад
«Спартак» то выигрывает, то проигрывает. Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим». Ещенко о красно-белых
536 минут назад
Алаев об РПЛ: «После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги»
149 минут назад
Фабрегас о том, что Пас – лидер Серии А по «гол+пас»: «Нико – чемпион. Сохранит жажду успеха и скромность – добьется всего, чего захочет»
5сегодня, 07:17
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» сыграет с «Брентфордом»
1053сегодня, 06:59
Газзаев о 3:0 «Локо» с ЦСКА: «Серьезная заявка на борьбу за чемпионство. Одна из лучших игр в этом сезоне»
2сегодня, 06:51
Защитник «Ахмата» Богосавац о паспорте РФ: «Надо дождаться зимы, когда будет 5 лет, как играю в России. Могу и читать, и писать на русском, все знаю»
5сегодня, 06:36
Лунев вряд ли сыграет с «Зенитом» из-за травмы локтя
4сегодня, 06:20
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Кремонезе»
163сегодня, 06:00