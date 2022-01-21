Стоичков – Дембеле: «Ты никогда не понимал, что такое «Барса». Не пачкай эмблему. Лапорта, отпусти его»

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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал вингера Усмана Дембеле, который отстранен из-за того, что не продлил контракт.

Стоичков, в частности, напомнил французу обо всех матчах, которые тот пропустил из-за травмы за четыре сезона в «Барсе».

«Я был иностранцем и хотел узнать, что такое «Барселона». Узнать больше о временах Кубалы, Карраско, Линекера, Хосе Мари Бакеро и Хулио Салинаса. Я знал историю, а ты никогда не понимал, что такое «Барселона».

Если не хочешь быть в «Барселоне», хоть эмблему не пачкай, сними футболку и уходи. Большое спасибо за обман людей, которые умеют играть в футбол.

Мистер Лапорта, откройте дверь и отпустите его – человека, не чувствующего цветов клуба. Я потел за эту футболку», – сказал Стоичков.

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