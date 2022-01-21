«МЮ» выбыл из гонки за Холанда, «Реал» – фаворит в борьбе за форварда (ESPN)

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«Манчестер Юнайтед» выбыл из гонки за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

Клуб сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки после известий о том, что 21-летний норвежец предпочитает перейти в «Реал».

В «МЮ» считают, что не смогут убедить форварда перейти. Теперь мадридский клуб является фаворитом в борьбе за Холанда.

Ожидается, что нападающий покинет «Боруссию» по завершении сезона, поскольку летом в его контракте появятся отступные в размере 75 миллионов евро.

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