«МЮ» выбыл из гонки за Холанда, «Реал» – фаворит в борьбе за форварда (ESPN)

выбыл из гонки за форварда дортмундской Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

Клуб сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки после известий о том, что 21-летний норвежец предпочитает перейти в .

В «МЮ» считают, что не смогут убедить форварда перейти. Теперь мадридский клуб является фаворитом в борьбе за Холанда.

Ожидается, что нападающий покинет «Боруссию» по завершении сезона, поскольку летом в его контракте появятся отступные в размере 75 миллионов евро.