Лисакович перешел из «Локомотива» в «Рубин»

Состав «Рубина» пополнил нападающий «Локомотива» .

Казанский клуб заключил с 23-летним белорусом контракт на 3,5 года.

Сообщалось, что просил за футболиста 1,5 млн евро.

Виталий ранее выступал за «Шахтер» Солигорск, дубль «Динамо» Загреб, «Рудеш», «Вараждин».

В августе 2020 года он перешел в «Локомотив», за который сыграл 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач. Подробная статистика игрока – здесь.

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