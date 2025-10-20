ЦСКА встретится с «Акроном». Армейцы, приходите поддержать команду в домашней кубковой игре!

В шестом туре Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с «Акроном».

Матч пройдет во вторник, 21 октября, в 20:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

По итогам пяти матчей турнира красно-синие расположились на первой строчке в группе D, набрав десять очков. «Акрон» же находится на четвертом месте в группе, имея пять очков в активе. ЦСКА нужна ваша поддержка в кубковом матче против тольяттинцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .