У Роналду проблемы с шеей, его участие в игре с «Вест Хэмом» под вопросом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

У Криштиану возникли проблемы с шеей по ходу игры с «Брентфордом» (3:1) – форвард был заменен на 71-й минуте.

«Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.

Вчера он проходил курс лечения на протяжении 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует», – сказал главный тренер команды Ральф Рангник.

36-летний португалец забил 8 голов в 17 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Матч «МЮ» – «Вест Хэм» состоится 22 января, начало – в 18:00 по московскому времени.

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