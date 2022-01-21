У Роналду проблемы с шеей, его участие в игре с «Вест Хэмом» под вопросом

Нападающий может пропустить матч 23-го тура с «Вест Хэмом».

У Криштиану возникли проблемы с шеей по ходу игры с «Брентфордом» (3:1) – форвард был заменен на 71-й минуте.

«Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.

Вчера он проходил курс лечения на протяжении 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует», – сказал главный тренер команды .

36-летний португалец забил 8 голов в 17 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Матч «МЮ» – состоится 22 января, начало – в 18:00 по московскому времени.

Как же Роналду не любит замены! С «Брентфордом» прошел сквозь Рангника и сбросил куртку (но потом надел)