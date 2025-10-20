Руни о «Ливерпуле»: «Исак не заслуживает играть вместо Экитике. Пока «Ньюкасл» тренировался, он, вероятно, сидел дома и разговаривал с агентом, добиваясь трансфера»
Уэйн Руни критически оценил уровень игры Александера Исака.
Нападающий не забил ни одного гола в четырех матчах за мерсисайдцев в АПЛ.
«Я бы не стал выпускать Александера Исака на поле. Он не выглядел готовым с тех пор, как перешел из «Ньюкасла».
Он не тренировался, не провел предсезонную подготовку. Это очень важно. Пока «Ньюкасл» тренировался, он, вероятно, сидел дома по шесть часов в день, разговаривая по телефону со своим агентом, пытаясь добиться перехода.
Это очень сложно, когда у тебя нет предсезонной подготовки. Возможно, он и сам мог тренироваться, но теперь расплачивается за это.
По своей игре он не заслуживает того, чтобы играть вместо Юго Экитике», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
