Руни о «Ливерпуле»: «Исак не заслуживает играть вместо Экитике. Пока «Ньюкасл» тренировался, он, вероятно, сидел дома и разговаривал с агентом, добиваясь трансфера»

Уэйн Руни критически оценил уровень игры Александера Исака.

Нападающий не забил ни одного гола в четырех матчах за мерсисайдцев в АПЛ .

«Я бы не стал выпускать Александера Исака на поле. Он не выглядел готовым с тех пор, как перешел из «Ньюкасла ».

Он не тренировался, не провел предсезонную подготовку. Это очень важно. Пока «Ньюкасл» тренировался, он, вероятно, сидел дома по шесть часов в день, разговаривая по телефону со своим агентом, пытаясь добиться перехода.

Это очень сложно, когда у тебя нет предсезонной подготовки. Возможно, он и сам мог тренироваться, но теперь расплачивается за это.

По своей игре он не заслуживает того, чтобы играть вместо Юго Экитике », – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни .

