  • Деку об удалении Флика: «К «Барсе» относятся слишком строго, многие не хотят, чтобы мы побеждали. Мы подадим апелляцию, хоть и знаем, каков будет исход»
14

Деку об удалении Флика: «К «Барсе» относятся слишком строго, многие не хотят, чтобы мы побеждали. Мы подадим апелляцию, хоть и знаем, каков будет исход»

Деку считает, что судьи в Ла Лиге слишком строго относятся к «Барселоне».

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит класико.

«Думаю, мы подадим апелляцию, хотя и знаем, каков будет исход. Я не видел ситуацию целиком, но думаю, что иногда тому, на что следовало бы закрыть глаза, иногда придается слишком большое значение. После гола я немного охрип. Многие люди не хотят, чтобы мы побеждали.

Мы все время идем против течения, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться и оправдываться. Мы не любим жаловаться. Мы не намерены вступать в полемику, но, очевидно, к нам относятся очень строго. Эта строгость иногда доходит до предела», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
