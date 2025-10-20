Деку об удалении Флика: «К «Барсе» относятся слишком строго, многие не хотят, чтобы мы побеждали. Мы подадим апелляцию, хоть и знаем, каков будет исход»
Деку считает, что судьи в Ла Лиге слишком строго относятся к «Барселоне».
Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит класико.
«Думаю, мы подадим апелляцию, хотя и знаем, каков будет исход. Я не видел ситуацию целиком, но думаю, что иногда тому, на что следовало бы закрыть глаза, иногда придается слишком большое значение. После гола я немного охрип. Многие люди не хотят, чтобы мы побеждали.
Мы все время идем против течения, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться и оправдываться. Мы не любим жаловаться. Мы не намерены вступать в полемику, но, очевидно, к нам относятся очень строго. Эта строгость иногда доходит до предела», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости