Кьеллини о Батракове: «Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник. Слышал, что Алексей очень хорош»

Джорджо Кьеллини считает, что Алексей Батраков не подходит под футбол Серии А.

В этом сезоне 20-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 голов и сделал 3 передачи в 12 матчах Мир РПЛ.

«Слышал, что он очень хорош, но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», – сказал руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны клубов Серии А.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
