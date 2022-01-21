Хави о «Барсе»: «Мне не нравится слово «провал». Два потерянных титула – это два тяжелых удара»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями после матча с «Атлетиком» (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала Кубка Испании.

«Два потерянных титула – это два тяжелых удара. Мы должны продолжать бороться, другого выхода нет», – сказал тренер.

На пресс-конференции у Хави также спросили, что он думает о провале «Барселоны».

«Мне не нравится это слово. Если такое и есть, то мы собираемся вынести урок.

У нас осталось еще две войны, которые мы будем вести до конца: и Лига Европы», – ответил Хави.