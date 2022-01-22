НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Орландо», «Милуоки» примет «Чикаго» и другие матчи

В пятницу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 11 матчей.

Леброна Джеймса в гостях сыграют с «Орландо».

примет на своей арене . Морэнта на выезде встретится с Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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