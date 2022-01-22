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    НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Орландо», «Милуоки» примет «Чикаго» и другие матчи

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    В пятницу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 11 матчей.

    «Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграют с «Орландо».

    «Милуоки» примет на своей арене «Чикаго». «Мемфис» Морэнта на выезде встретится с «Денвером» Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат 

    Шарлотт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Орландо – Лейкерс
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Клипперс
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Портленд
    Дата проведения
    22 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Атланта – Майами
    Дата проведения
    22 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    22 января, 04.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Чикаго
    Дата проведения
    22 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Бруклин
    Дата проведения
    22 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Мемфис
    Дата проведения
    22 января, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Юта – Детройт
    Дата проведения
    22 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    22 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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