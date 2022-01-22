НБА. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Орландо», «Милуоки» примет «Чикаго» и другие матчи

В пятницу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 11 матчей.
«Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграют с «Орландо».
«Милуоки» примет на своей арене «Чикаго». «Мемфис» Морэнта на выезде встретится с «Денвером» Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 22 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 22 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 04.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 22 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 22 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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