Путин подписал закон о Fan ID, гол+пас Роналду и победа «МЮ», новичок «Спартака», «Локо» продлил контракт с Ротенбергом и другие новости утра

1. Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон о паспорте болельщика должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

2. Гол и пас Роналду принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» (3:1) в 20-м туре АПЛ. А вот удар со штрафного Криштиану снова запорол. У немецкого тренера Ральфа Рангника в «МЮ» три победы и две ничьих в 5 первых матчах.

3. НХЛ. «Флорида» разгромила игравшую без россиян «Тампу» (9:3), один гол на счету Мамина. «Айлендерс» обыграли «Баффало» (4:1), Варламов отразил 36 бросков из 37 и одержал 2-ю победу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. «Спартак» подписал Леона Классена. Защитник молодежной сборной России выступал за «Тироль».

5. В КХЛ «Авангард» уступил «Трактору» (1:3), московское «Динамо» проиграло «Северстали» (2:4), «Йокерит» победил ЦСКА (3:2) и другие результаты дня.

6. Трансферные новости. «Зениту» по-прежнему интересен Миранчук, но он хотел бы остаться в Италии. А Сергеев уже успешно прошел медосмотр для «Зенита», переговоры с «Крыльями» и игроком в активной стадии.

Александр Кокорин может перейти в «Химки». Глушаков, Мамаев, Кокорин в одной команде? Хавбек «Баварии» Кюизанс вроде бы отказал ЦСКА и решил перейти в «Венецию», но пишут, что француз продолжает переговоры с армейцами.

Хави желает, чтобы «Барса» подписала Морату, клуб готов усилиться воспитанником «Реала» уже зимой, а сам Альваро сообщил «Ювентусу», что хочет уйти в январе. Дембеле договорился с «Ювентусом», но ждет крупного предложения от «ПСЖ». Де Лигт – одна из главных целей «Барсы» летом, отступные в 125 млн евро не пугают каталонцев.

7. НБА. 33+12 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Орландо», 34+7 Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Бруклин».

8. «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до конца сезона-2021/22. Защитник не играл 3 года.

9. «Матч ТВ» покажет лучшие бои Хабиба Нурмагомедова в новогоднюю ночь. Реакция Василия Уткина: «Люди за столом станут смотреть на пот, сопли и кровь?»

10. «Челси» отчитался об убытках в 145,6 млн фунтов в сезоне-2020/21.

11. Левандовски – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Месси – лучший спортсмен Америки.

12. Вашье-Лаграв выиграл чемпионат мира по блицу, Дубов – 4-й, Карлсен – 12-й, Непомнящий – 25-й.

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«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию Олимпиады». Путин поздравил глав государств и спортивных организаций с Новым годом

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Томас Тухель: «Как нам бороться за титул? После ковида и травм было бы глупо думать, что «Челси» сможет»

Петкун о Fan ID: «### вам! Идите ## ### со своим псевдофутболом!»