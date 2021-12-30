Левандовски – спортсмен года по версии AIPS, Месси – лучший спортсмен Америки

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подводит итоги года.

Лучшим спортсменом 2021 года среди мужчин признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Нападающий и сборной Аргентины Лионеля Месси стал лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке по итогам года.

Месси также претендовал на звание лучшего спортсмена года, но занял 3-е место, пропустив вперед гонщика Макса Ферстаппена.

Напомним, Месси помог сборной Аргентине победить на Кубке Америки, а также в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».

Левандовски, в частности, забил 69 голов за год – больше всех среди игроков топ-чемпионатов.

Победители были определены голосованием среди членов AIPS, в котором участвовали представители 21 страны.