Левандовски – спортсмен года по версии AIPS, Месси – лучший спортсмен Америки

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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подводит итоги года.

Лучшим спортсменом 2021 года среди мужчин признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси стал лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке по итогам года.

Месси также претендовал на звание лучшего спортсмена года, но занял 3-е место, пропустив вперед гонщика Макса Ферстаппена.

Напомним, Месси помог сборной Аргентине победить на Кубке Америки, а также в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».

Левандовски, в частности, забил 69 голов за год – больше всех среди игроков топ-чемпионатов.

Победители были определены голосованием среди членов AIPS, в котором участвовали представители 21 страны.

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