МЧМ отменен, Николич может принять ЦСКА, серебро Большунова и бронза Непряевой, «Ман Сити» летит к титулу, 7 шайб Путина и другие новости утра

1. Молодежный чемпионат мира-2022 в Канаде завершен досрочно. Такое решение приняла Международная федерация хоккея после отмены трех матчей. В частности, России было присуждено техническое поражение из-за отмененной игры со Словакией: положительный тест на коронавирус сдал Матвей Мичков. Также стало известно, что положительный тест на ковид сдали 5 арбитров и это стало важным фактором для отмены турнира.

Впрочем, глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что чемпионат постараются все же сыграть летом.

2. Мощный инсайд про российский футбол: пишут, что Марко Николич может вернуться в РПЛ и возглавить ЦСКА в январе, условия контракта согласованы. Впрочем, по данным Нобеля Арустамяна, в клубе доверяют Алексею Березуцкому и не собираются звать серба.

3. Российский лыжник Александр Большунов взял серебро в «разделке» на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски», победил финн Ииво Нискан. Наталья Непряева завоевала бронзу в классической «разделке» на 10 км, первой стала Кертту Нисканен, Ступак – 7-я, Сорина – 8-я.

4. «Ман Сити» обыграл «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Фодена, а вот «Челси» упустил победу над «Брайтоном» (1:1) на 91-й. «Сити» опережает «Челси» на 8 очков после 20 туров. У «Ливерпуля» на 9 баллов меньше при игре в запасе.

5. КХЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив», СКА победил «Адмирал», «Барыс» уступил «Салавату».

«Металлург» и «Трактор» стали первыми командами, которые гарантировали себе выход в плей-офф.

6. Трансферные новости. Полузащитник Александр Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин». «Ростов» объявил о трансфере хавбека минского «Динамо» Селявы.

«Зенит» предложил Сергееву 3-летний контракт. Переговоры продолжат в январе. «Локомотиву» интересен лучший бомбардир «Спарты» Пулкраб. Личный контракт уже обсуждали. «Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за Азмуна. Петербуржцы пока не ответили. Аспиликуэта близок к переходу в «Барсу». Есть договоренность о трансфере летом. А вот с Дембеле «Барса» не продлит контракт, переговоры сорвались.

6. КХЛ перенесла Матч звезд в Челябинске на 2023 год из-за коронавируса и Олимпиады.

7. НХЛ. Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Эдмонтоном» (4:2), гол Кузнецова позволил «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» (5:3), два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» против «Флориды» (3:4). Остальные результаты – здесь.

8. Теннисисты Новак Джокович, Андрей Рублев и Аслан Карацев снялись с ATP Cup.

9. НБА. «Бостон» проиграл «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Мемфису». Другие результаты – здесь.

10. «Матч ТВ» заменил в программе прямые трансляции баскетбольной Евролиги и Кубка мира по скелетону фильмами «Холоп» и «Полицейский с Рублевки».

11. Эстония отказала журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову в визе для освещения чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию: «Вы создаете угрозу для общественного порядка».

12. Состояние президента СКА Тимченко выросло на 4,35 млрд долларов с начала года, владельца «Спартака» Федуна – на 3,41 млрд, посчитал Forbes.

13. В Индии установили статую Криштиану Роналду. Жители считают, что это оскорбительно в год 60-летия независимости от Португалии.

14. Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Путин забил 7 голов, Лукашенко – 2.

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